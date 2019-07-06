施孝榮今歡慶60歲生日。（上行詩工作室）

施孝榮6日歡慶60歲生日，特別回到自己母校，也是他人生初登場的舞台，舉辦生日音樂會與大家同樂。施孝榮性情中人，一上台開場演唱後，隨即感性提到，這個舞台是開啟他歌手音樂路的啟蒙地方，40年前就是在這裡被發掘，他微笑說：「當年，一群金韻獎的歌手到師大演唱，我那時才大一就代表學校首度上台，之後我也去參加第三屆金韻獎的比賽就獲得優勝，這應該就是大家說的是天意阿~~。」臉上充滿得意的笑容。

今天整場演出的節目內容也讓人感覺備感許多溫馨，也多了幾分感性，他也感謝所有粉絲們一路以來始終支持著他與民歌，今天一定會唱好唱滿，讓大家也帶著滿滿的感動回去，「我還會繼續唱下去，畢竟我還年輕嘛～才開剛始，再唱個40年，大家記得再一起回來這裡唷！」並於今天率先透露，11月將與其他民歌手舉辦演唱會，陣容清一色全是男歌手沒女生。

每年都親自擔任「民歌高峰會」製作人的施孝榮，在演出後段驚喜宣布大彩蛋，施孝榮說：「近年的民歌高峰會中，大家都很喜歡『大叔團』的組合演出，所以我、王瑞瑜、李明德、殷正洋討論後，將在11／23合體舉辦uncle encore演唱會。」至於會不會再有讓人驚呼的節目安排？施孝榮幽默說：「拜託！那肯定要有，畢竟都rap跟跳舞過了，還有什麼難的倒我們，可能就雜耍跳火圈吧！我們可是不老男神呢！」

(中時 )