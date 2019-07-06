長榮罷工第17天，在勞動部居間協調下，勞資雙方6日進行第三次正式協商，今天終於傳出好消息，勞資雙方簽訂團體協約。簽了團協是工會「小勝」嗎？勞權律師蔡瑞麟認為，就是給個台階下吧。他並說，這份團協跟跟629訴求的內容有什麼不同嗎？沒有吧？！

對於這次罷工能落幕，蔡瑞麟在臉書上連發數文評論，他指出，這次罷工所簽的團體協約，是以公司不秋後算帳、不當勞裁會沒有對公司不利判斷下為前提的和平協議。意思是說，如果公司不秋後算帳、且不當勞裁沒有被認定不當勞動行為為前提，工會願意遵守和平協議。

蔡瑞麟解讀，這是工會的下台階，看起來留了爪牙。不過，是不是「秋後算帳」是工會說了算，而不當勞裁會委員的中立程度，一直都讓人懷疑。「公司真的秋後算帳、不當勞裁被認定，桃空工還有能力罷工嗎？你們的會員，還有二分之一的團協權嗎？！」不過，他還是恭喜各位可以下台，但也請大家看清楚桃空工的真相！

(中時電子報)