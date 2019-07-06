長榮罷工落幕，工會宣布繳交三寶數仍有2060人。(呂筱蟬攝)

長榮航空空服員罷工第17天，6日晚間6點宣布勞資雙方簽定團體協約，罷工正式落幕，工會所有幹部回到南崁現場，在場空服員歡聲雷動迎接，晚會大家列隊站在舞台上一一發表感想，更對外公布手中三寶數量有2060人，支持罷工空服員仍占多數。

在長榮資歷15年的空服員說，這次的團體協議雖說不是最好，但對於勞資關係而言，終究是往前一大步，相信在協約內容中，不僅是勞動條件改善，還有定期的勞資互動，大家堅持這麼久所爭取來的結果，雖不滿意但能接受，更希望未來在長榮工作能越來越好。

(中時 )