登革熱疫情延燒，有韓粉大方捐贈200萬協助高雄市防疫。不料，行政院蘇貞昌反批高雄市防疫「有錢、有人，缺的就是沒有心」。對此，前立委孫大千表示，「聽完了蘇貞昌的一番話，陳菊應該羞愧到無地自容了吧？」

孫大千在臉書第一問，「陳菊擔任市長時，國民黨的行政院要錢給錢，要人給人，登革熱流行高峰期的病例還是將近2萬例，蘇貞昌認為陳菊市長有沒有心呢？」

孫大千第二問，「陳菊擔任市長時，中央和地方每年投入的防洪治水預算不知道有多少，然而韓國瑜市長居然還可以從高雄市的地下排水箱涵中清出來一大堆陳年堆積，千奇百怪的東西，蘇貞昌認為陳菊市長有沒有心呢？」

孫大千第三問，「陳菊擔任市長時，高雄市的舉債高達三千億，最後留給高雄市民的是千瘡百孔的排水箱涵，和5千個天坑，蘇貞昌認為陳菊市長有沒有心呢？」

孫大千第四問，「陳菊擔任市長時，高雄市不管發生過多少的天災人禍，陳菊市長任期中也從來沒有少過全國輔選，或是海外出訪行程，蘇貞昌認為陳菊市長有沒有心呢？」

網友留言呼應表示，「看起來是蘇比較沒良心，有嘴講別人，沒嘴講自己，可恥的政治人物」、「這個院長這個黨為了權力真的無是非，真的當人民是白痴嗎？醜陋無下限」、「缺德的執政黨⋯⋯」、「民進黨現在什麼都不缺了.全黨都有權又有錢.而唯一缺少的應該就是：缺德缺德缺德啦」。

(中時電子報)