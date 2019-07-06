瑞莎出席新書分享會。（盧禕祺攝）

瑞莎出席新書分享會。（盧禕祺攝）

來自烏克蘭的瑞莎4年前嫁給台灣老公Mike，育有可愛混血女兒Nika，她6日出席新書《東西邂逅萌寶貝 瑞莎╳Nika的幸福零負評教養日記》分享見面會，與近百位粉絲開心互動的背後，她其實忐忑不安，不僅老公Mike和弟弟小心翼翼護花，還請了兩位保全人員隨行緊盯。原來，她5年前曾被狂粉在公開活動強吻，讓她留下陰影，最近又有瘋狂粉絲每天傳奇怪私訊給她，把她嚇壞了。

瑞莎緊張地說，大概從她半年前拿到台灣身分證開始，就又開始每天收到這些「奇怪」的騷擾訊息。經紀人透露，對方常傳假想的兩人色情小說給她，就連瑞莎出席記者會前，也不斷收到對方騷擾私訊，說「今天見」，還報告「我出發了」、「已經到了」，這讓已經是人母的她異常緊張，也不敢讓女兒到活動現場。

瑞莎經過多年奔走，今年初歡喜拿到了台灣身分證，提到2020年的總統大選，瑞莎雀躍表示將迎接人生第一次的投票，一定要去實行公民的義務。她坦言自己相當關心政治，時常趁女兒睡覺時看新聞和政論節目分析，會把各個候選人比較、做功課，熱衷程度連老公都覺得煩，「這是我以後孩子長大的地方，當然要關注」，在她心中有一個評分表，默默在幫這些候選人打分數，只是到目前還沒有心有所屬的候選人。

瑞莎雖然已經成為台灣人，仍舊關心家鄉烏克蘭，日前烏克蘭選出一位諧星當總統，瑞莎笑說目前還是有追蹤烏克蘭總統的臉書。

(中時 )