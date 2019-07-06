新北市政府社會局6日舉辦 「寶貝大主廚」幼兒餐點調製大賽。（葉書宏翻攝）

新北市政府社會局6日舉辦 「寶貝大主廚」幼兒餐點調製大賽。（葉書宏翻攝）

新北市政府社會局6日舉辦 「寶貝大主廚」幼兒餐點調製大賽。（葉書宏翻攝）

新北市政府社會局6日舉辦 「寶貝大主廚」幼兒餐點調製大賽。（葉書宏翻攝）

現代家庭生得少，各個小孩都是寶，是家長的寶、也是新北市政府的寶，要呵護寶貝，就從均衡飲食做起。新北市政府社會局6日舉辦 「寶貝大主廚」幼兒餐點調製大賽，參賽的每位保母保爸們無不使出渾身解數，要烹調出色香味俱全又有營養的幼兒餐點，以提高幼兒進食的樂趣。

社會局副局長呂春萍表示，感謝保母們長期投入照顧幼兒的辛苦行列，為支持保母，鼓勵發揮所長，特地辦理這項活動，以展現保母們在專業照顧之餘，兼具烹飪的技巧。

「寶貝大主廚」比賽時間為90分鐘，每位參賽者需在時間內做出兩道菜，包含主餐及點心，考驗著保母們對於食材的選擇、營養成分的分析，和對幼兒發展及年齡的考量，要能符合少油少鹽少糖，且具吸引幼兒創意造型，在烹調過程中還要保持衛生清潔。

在比賽現場有一位保爸王進財，他以玉米筍、紅蘿蔔和甜椒炒出五彩雞肉蛋炒飯，還做了軟Q寒天黑糖凍，令以女性為主的保母們刮目相看，王進財說他平時就喜歡下廚做菜，尤其孫子們都喜歡阿公做的菜，在當保爸帶其他幼兒時，也以同樣要做給孫子吃的心情來做菜。

負責承辦的新北市保母協會理事長江淑卿表示，均衡營養的飲食是奠定幼兒健康的基礎，感謝每位參賽者的用心，在比賽過程中大家也能夠相互觀摩交流，比賽結果出爐後，將於11月2日在市府公開表揚。

市議員陳世榮、洪佳君等人也到場為參賽者加油，肯定市府的用心和保母保爸們的努力，為幼兒發展提供完美的飲食餐點。

(中時 )