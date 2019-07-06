後排左起，大村鄉擺塘村84歲賴盧金英、大村大橋村98歲吳保、埔鹽西湖村82歲陳忠利、福興西勢村93歲張速霞和89歲周葉秀蘭與劇團演員們合影，十分俏皮。（謝瓊雲攝）

大村鄉擺塘社區84歲賴盧金英阿嬤，扮演森林裡的大象，孫女特地帶著兩個外曾孫女，穿上大象圖案的衣服，到場為她加油打氣。（謝瓊雲攝）

彰化縣首場專業銀髮音樂劇演出，6日下午、晚間在員林演藝廳盛大登場，來自6個社區關懷據點歌舞隊的200名爺奶盛裝參與演出，全部加起來總演出歲數超過萬歲。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美(左三)和弘道基金會董事長王乃弘(左四)，在舞台劇演出結束後，上台一同和所有演員們慶賀演出順利成功。(謝瓊雲攝)

彰化縣政府委託弘道老人福利基金會，協助籌辦首次高規格打造專業銀髮表演舞台的「彰化傳耆音樂劇-小紅帽的百歲趴」，6日於員林演藝廳登場，午場、晚場共2052個座位幾近滿座，不少年輕爸媽帶著小朋友一起進場欣賞精彩演出。

當童話故事中的主角也老了，該怎麼辦？包括大村鄉大橋和擺塘社區、芬園竹林、福興西勢、埔鹽西湖、二水源泉社區等，來自全縣6個社區關懷據點的200名歌舞隊成員，總歲數加起來超過1萬歲的阿公阿嬤們，個個盛裝、粉墨登場，由曾任超夯舞台劇《人間條件》的導演李明編導音樂劇內容，並有專業舞蹈設計老師指導、每周進行動作教學，讓演出盛大又精彩。

最高齡演出者是98歲吳保阿嬤，把握每次據點時間練舞、從不缺席，因生理退化、動作較緩慢，但記性非常好，老師教過一次就不會忘記，還會充當小老師提醒其他長輩。她靦腆地笑說，年輕時也曾和村里朋友一起學日本舞蹈，代表出去表演，這次有機會再登上大舞台表演，讓她重溫少女時期的美好回憶！

彰化縣長王惠美指出，「小紅帽」是陪伴每個孩子長大的童話，上個月才舉辦「小紅帽放暑假」行動劇，這個月小紅帽就變老了；當小紅帽變成老太太，百歲之後會面臨到什麼問題？劇中包含失智、獨老、老人福利等，透過音樂劇形式讓晚輩認識年長者會面臨到的問題，多多體諒、包容，讓長輩們晚年都過得更幸福。

王惠美說，謝謝弘道老人福利基金會長期以來陪伴著長輩，從不老騎士一直到現在，幫助耆老們登台演出音樂劇，讓大家跌破眼鏡、意外驚喜，尤其看到這麼多小朋友來為阿公阿嬤加油；縣府致力打造良好的銀髮生活環境，全縣已有205個社區照顧關懷據點，希望讓長輩在地健康老化，得到最好的照顧。

弘道基金會董事長王乃弘說，弘道這幾年舉辦不老夢想活動下來，發現參與老人已經開始改變，變得愛參與活動、變得年輕且身心健康，所以我們很希望可以鼓舞更多老人走出家門參與活動，發現自己的無限可能，也希望社會大眾用新的眼光看待老人。

(中時 )