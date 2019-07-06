由山東濟南至花蓮的定期包機航線停航3年多，於今（6）日上午復航抵達花蓮機場，入境旅客計157人；有一名台灣旅客違規攜帶豬肉鬆罐頭，遭查獲並裁處20萬元新台幣。

非洲豬瘟應變中心表示，大陸仍屬非洲豬瘟等多種動物傳染病及植物有害生物的疫區；防檢局、關務署及海巡署等各邊境管制機關緊密合作，入境旅客手提及託運行李執行百分百X光機檢查。今有一名本國籍旅客，因違規攜帶豬肉鬆一罐（0.239公斤），經海關X光機查獲，移送防檢局裁處20萬元。

應變中心說，依據攔檢及主動棄置產品檢測資料顯示，大陸豬肉製品檢出非洲豬瘟比率仍高，顯示疫情仍未和緩。為有效防杜非洲豬瘟於境外，強化入境旅客攜帶動植物及其產品管制，關務署對入境旅客手提及託運行李執行百分百X光機檢查。

針對兩岸直航包機飛航花蓮，防檢局除事先協調航空公司利用機上廣播，提醒旅客不要攜帶動植物及其產品入境外，亦派員於通關前加強旅客宣導，並特別安排兩組檢疫犬執勤，協助旅客手提及託運行李檢查。

而澎湖、泉州兩地兩岸媽祖直航會香，澎湖天后宮542人的會香團，3日搭乘客輪啟航，也於今日同船返回澎湖。

兩岸客輪航運抵達澎湖，防檢局、關務署及海巡署等其他邊境管制機關緊密合作，於船舶停妥後，登船廣播向旅客宣導不要攜帶動植物及其產品下船，並派員於通關前加強旅客宣導，針對下船旅客的手提及托運行李，執行百分百X光機檢查，並無查獲相關違禁品。

應變中心又說，考量檢疫犬飛行運送的特殊性，顧慮檢疫犬的體能健康及值勤狀況，澎湖客輪雖未安排檢疫犬進行輔助檢查，但相關檢疫措施仍滴水不漏，並將視兩岸航運各航點的頻繁性及規律性，適切安排檢疫犬進駐。

最後應變中心再次呼籲旅客及返國民眾，不要攜帶動植物及其產品入境，尤其是來自非洲豬瘟疫區的肉類產品，違規者首次依法裁罰20萬元，第2次可罰100萬元。外來人士遭罰20萬元以上，未能立即繳清者將被拒絕入境。

(中時 )