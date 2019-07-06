楠西芒果節活動6日在楠西區江家古厝熱鬧展開，市長黃偉哲也到農夫市集血拼。（劉秀芬攝）

左鎮區農會每年芒果節活動推出的風味餐辦桌是一大特色，今年7月13日的「樹蔭下ㄟ風味餐」，每桌5500元，即日起開放訂位。（劉秀芬攝）

左鎮農會13、14日將推出「Baking烘焙嘉年華」，芒果冰與椪餅會激發出何種美味，請民眾到現場嘗一嘗。（劉秀芬翻攝）

台南國際芒果節「楠西芒香百果風味宴」6日在楠西區江家古厝登場，主辦單位以芒果入菜，推出8菜1湯美食，另準備免費美味放山雞料理供大家品嘗。向隅的民眾也別失望，左鎮農會將於13、14日推出「芒果椪一夏」活動，13日「樹蔭下ㄟ風味餐」正開放訂桌，以芒果及在地食材入菜，訂桌還可參加摸彩。

台南市楠西區有水果之鄉美稱，為推展芒果及當地農特產，活動以芒果為主料理開放40桌報名，一下子就額滿。主辦單位另準備筍絲雞、轟炸雞、天府老麻川味梅子雞、太山梅子雞、薑黃甕缸雞、福甘菜筍仔雞、養生薑黃雞湯等7道放山雞料理供大家免費品嘗，現場民眾大排長龍。

台南市市長黃偉哲、民政局局長顏振標、農業局局長李朝塘等人6日也前往參加活動，黃偉哲表示，不管是芒果或是芒果創意料理還是芒果農特產品等，都是農民辛苦的結晶，市府會全力協助農民打開國內外市場的通路，把芒果行銷到世界各地。黃偉哲致詞後也到農夫市集血拼，和民眾一起品嘗風味餐。

今年的台南國際芒果節系列活動，將由左鎮場壓軸，13、14日將推出「Baking烘焙嘉年華」，以大椪餅芒果冰為賣點，邀親子來DIY芒果冰。大受好評的「樹蔭下ㄟ風味餐」一桌10道菜只要5500元，正開放報名中，活動並結合「左鎮美食購物季」，消費滿百就可摸彩拿大獎。

(中時 )