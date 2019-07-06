不滿捲入南海爭議 杜特蒂質疑美國沒膽對陸宣戰 21:182019/07/06 中時 施施 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 菲律賓總統杜特蒂。（圖／美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南海主權爭議不息，菲律賓總統杜特蒂5日出席活動時，批評美國把菲律賓當誘餌，還「慫恿」菲國在南海問題上與中國大陸對抗。他更質疑，美國是否敢對陸宣戰，嗆聲意味濃厚。 杜特蒂演說期間，夾雜英文及菲律賓語，他表示：「我說美國應該派戰機及軍艦到中國，打響第一槍，菲律賓會站在後方…看看誰會落敗。」 杜特蒂還說，既然美國指美菲簽署了共同防禦條約，那美國應該宣戰，並集結在南海的所有五例，「打響第一槍」。他揚言，既然美國喜歡找麻煩，那就讓他們去做好了。 (中時 ) #美國 #杜特蒂 #菲律賓 #南海 #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 庫德洛警告 放寬華為禁令非大赦 04:102019/07/02 財經要聞 專家傳真－第一手直擊廈門愛情產業鏈 04:102019/07/02 財經要聞 國外指數期貨贏家專欄－貿易戰未再升溫 有利短多 04:102019/07/02 證券．權證 《文創股》智崴與美國在台協會合作，「飛越美國」移植台灣 12:502019/07/02 財經 4國軍艦穿梭南海 陸射東風21D發威 15:472019/07/02 軍事 李克強：上半年大陸經濟平穩 16:052019/07/02 財經 貿易戰中場休息 穆迪立即確認台灣主權評等 16:332019/07/02 財經 女足世界盃》美國氣走英格蘭 打臉川普差一步 10:272019/07/03 體育 20多國籲聯合國人權理事會 調查菲律賓總統杜特蒂 04:212019/07/06 國際 《觀光股》第一家族加盟助威，六角日出茶太稱霸菲律賓 16:472019/07/06 財經 國際熱門新聞 不滿捲入南海爭議 杜特蒂質疑美國沒膽對陸宣戰 - 國際 - 中時 震不停！7.1強震襲南加州 25年來最強 - 國際 庫德洛：美陸下周先電話談判 - 國際 - 中時 美要陸多賣農產品 陸官媒提一關鍵條件 - 國際 貿易談判將登場 陸將這秘密武器搬回檯面 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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