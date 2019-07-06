南海主權爭議不息，菲律賓總統杜特蒂5日出席活動時，批評美國把菲律賓當誘餌，還「慫恿」菲國在南海問題上與中國大陸對抗。他更質疑，美國是否敢對陸宣戰，嗆聲意味濃厚。

杜特蒂演說期間，夾雜英文及菲律賓語，他表示：「我說美國應該派戰機及軍艦到中國，打響第一槍，菲律賓會站在後方…看看誰會落敗。」

杜特蒂還說，既然美國指美菲簽署了共同防禦條約，那美國應該宣戰，並集結在南海的所有五例，「打響第一槍」。他揚言，既然美國喜歡找麻煩，那就讓他們去做好了。

(中時 )