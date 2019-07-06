統一獅作客桃園球場彷彿有魔咒，本季至今從沒有嘗過勝利滋味，今日「暴力猿」打線再度發威，狂打12支安打攻下12分，讓統一獅吞下在桃園球場的12連敗，追平中職單隊、單一球季在單一球場的最多連敗紀錄。

統一獅在首局有不錯攻勢，前三棒羅國龍、陳重廷、蘇智傑的接連安打攻下首分，再靠潘武雄的滾地球帶有1分打點，率先取得2比0領先，不過捕手陳重羽在突襲短打時，遭速球擊到手指因傷退場，由林祐樂替補。

Lamigo桃猿在首局追回1分後，第4局狂攻10人次，先是統一獅先發投手江辰晏連丟4次保送，讓桃猿輕鬆攻下超前分，換投後依舊止不住失分還挨了林泓育一發2分炮，「暴力猿」在此局攻下7分大局奠定勝基。

桃猿接著在5、6兩局各攻下2分，以12比2領先直到最後，先發投手李茲主投7局僅被敲5支安打、失2分，速球連發讓統一獅吞下6次三振，收下本季第7勝之外，也獲選為單場MVP。而生涯首次單場3安表現的張閔勛，本場比賽貢獻3分打點，不過9局上半追界外球時腳抽筋而提前退場。

統一獅本季在桃園球場12連敗，超越隊史紀錄之外還追平中職聯盟紀錄，過去兄弟隊史曾在2006年寫下在澄清湖球場12連敗，而統一獅隊史還曾留下在2013年桃園球場11連敗的慘澹紀錄。聯盟單隊在單一球場連敗紀錄是俊國熊在1993年9月1日到1994年4月2日，跨季在台中球場13連敗。

張閔勛生涯首次單場3安猛打賞，但9局上因腳抽筋提前退場。（桃猿提供）

(中時電子報)