新北市政府警察局少年警察隊及少年輔導委員會6日，於淡水捷運站後方廣場以一場充滿豐富表演的犯罪預防反毒宣導活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局少年警察隊及少年輔導委員會6日，於淡水捷運站後方廣場以一場充滿豐富表演的犯罪預防反毒宣導活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局少年警察隊及少年輔導委員會6日，於淡水捷運站後方廣場以一場充滿豐富表演的犯罪預防反毒宣導活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局少年警察隊及少年輔導委員會6日，於淡水捷運站後方廣場以一場充滿豐富表演的犯罪預防反毒宣導活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局少年警察隊及少年輔導委員會6日，於淡水捷運站後方廣場以一場充滿豐富表演的犯罪預防反毒宣導活動。（葉書宏翻攝）

炎炎夏日，青少年最期待的暑假終於來了！新北市政府警察局少年警察隊及少年輔導委員會6日，於淡水捷運站後方廣場以一場充滿豐富表演的犯罪預防反毒宣導活動，為青少年在暑假期間提供正向、健康的休閒選擇。

活動以「反霸凌、反幫派、反吸毒、反暴力、反援交」觀念融入趣味機智骰子遊戲中，透過遊戲讓民眾瞭解正確的法律常識，加強民眾犯罪防治的意識，達到寓教於樂的效果。

另外，還邀請青春洋溢的少年熱舞表演、網紅魔術師阿凡達夢幻魔術秀、知名的如果兒童劇團演出「青少年在校園內不可不知道的大小事」、魅力樂團激勵人心的流行歌曲表演，特別邀請人氣偶像「國民女友」祈錦鈅擔任反毒宣導天使，並現場演唱多首好聽的歌曲。

少年輔導委員會粉絲專同時開放直播，並於活動後，抽出活動期間網路留言者中獎名單，獎品有祈錦鈅簽名海報、飛狼雙色拼接兩用腰包、超涼感手持式USB風扇及5件組鋼鐵吸管及商品禮券500元、200元、100元等多項大獎。

(中時 )