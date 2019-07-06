白宮經濟顧問庫德洛5日透露，美中兩國官員正積極安排下周的高階貿易談判事宜，但是會先以電話談判方式進行，至於面對面談判，目前日期尚未確定。

美國總統川普與大陸國家主席習近平在日本大阪20國峰會中同意恢復貿易談判，此後兩國官員一直在為新一輪談判預做準備。

庫德洛5日告訴福克斯財經新聞：「我知道他們正在安排面對面談判的日期，當面談判會舉行，但我不知道是否是在下星期。我相信下星期會通電話，當面談判可能不會在接下來的這個星期，我不想言之過早」。

庫德洛4日也在訪問中表示，美中兩國已做好數天內恢復正式貿易會談的準備。

庫德洛5日還表示，美國貿易代表萊海澤和財政部長穆努欽一直跟大陸副總理劉鶴保持聯絡。

在華為相關問題上，庫德洛表示，華為依然留在出口管制實體名單上，「我們不會在任何涉及國家安全的領域開放許可，無論是晶片還是其他方面」。

另一方面，在過去一周裡，大陸似乎都沒有態度軟化的跡象。商業部4日稱，如果能達成協議，美國加徵的關稅必須全數取消。

(中時 )