台獨理論大師林濁水指出，2020年如果沒有太大意外，國民黨還是贏不了福將—蔡英文！林濁水也分析，郭台銘處在矛盾情境，如果沒辦法擺脫困局，很難跟民進黨候選人對抗。

林濁水日前在《Yahoo》《風向台灣》指出，國民黨初選沒想到會如此慘烈，2020年如果沒有太大意外，贏不了福將—蔡英文！

林濁水回憶，2008年民進黨跌落谷底，但2014之後，蔡英文時代來臨，太陽花把國民黨搞垮了，福將蔡英文就當上總統。當時台獨支持度衝上51％，統一支持度只剩10幾趴，打國民黨就像砍瓜切菜。

林濁水分析，蔡英文當總統之後，對於尖銳價值並不選邊站，在兩岸政策，就，以「維持現狀」作為戰略，「價值模糊」、「淡化獨立」，讓台灣民眾在台獨支持度大受挫折，支持度只剩30幾趴，統派支持度29％，雙方差不多。這對民進黨、對蔡英文非常傷。

林濁水強調，今年台灣民眾對一國兩制台灣方案反彈，再加上「送中事件」讓台灣民眾群起呼應，這時蔡英文抓住機會跟進，台獨支持度又升到將近50％，統一支持度又只剩13％，又回到2016年。

林濁水引用民調指出，蔡英文跳升10幾個百分點，韓國瑜跌了10個百分點，柯文哲也很慘，年輕人支持度崩跌20個百分點。林濁水說，蔡英文福氣又來了！

林濁水指出，郭台銘比較有變化，郭台銘強烈譴責「送中事件」、反對「一國兩制」，因此有得分，但郭台銘又反對台獨，站在少數那邊，處在矛盾情境，如果郭沒辦法擺脫困局，很難跟民進黨候選人對抗。

林濁水強調，選舉另一個因素是經濟，郭台銘有經營企業經驗，且經濟政策很清楚，是否可以加分？郭台銘能不能掙脫主權困局？還是未定數！

(中時電子報)