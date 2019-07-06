高雄市曾姓男子去年至車廠賞車，一名男子賞車試乘新車時，對女業務員的黑絲襪很有意見，他不但色瞇瞇的對女業務毛手毛腳吃豆腐，還表示自己喜歡自然的膚色，無恥的要求她脫下黑絲襪，所幸女業務員想到車內裝有行車紀錄器，先忍氣吞聲敷衍色男，回公司後就向主管反映後報警。高雄地院近日審結，依違反性騷擾防治法，判處色男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

住在高雄的曾姓男子，去年7月到賞車中心試乘由一名女業務員陪同。不過過程中曾男多次藉故靠近觸碰吃她豆腐，還說了許多讓女業務員不舒服的話，甚至要求她「脫黑絲襪」讓她相當不舒服，不過她想到車內有裝行車記錄記器就耐著性子敷衍，一路忍回車廠向主管反映後就帶著行車記錄器報警。聯合報報導，曾男到案全盤否認有性騷擾，辯稱是因為天氣太熱，才會建議她脫下黑絲襪非性騷擾，而且試乘過程中兩人也聊得很開心甚至女方還曾主動靠過來，曾男還反咬說女業務員一口，他說是因為當天自己沒有訂車對方藉故敲詐，且女業務員求償的100萬元就是他買車的預算。

不過法官勘驗行車記錄器畫面後發現，曾男在21分鐘內高達12次把女業務員拉近靠在身上，也不斷的用言語調戲她，就初次見面的消費者與銷售原來說，互動已算過分親密，且依照行車紀錄器所記錄下現場的情節來判斷，曾以測量空間為由，刻意製造與女業務員的肢體觸碰的，已造成他人心理不適，構成性騷擾。

法官指出，曾男趁機觸碰女業務員的臀部，造成被害女子心理陰影，且至今也尚未達成和解。高雄地方法院依違反性騷擾防治法，判曾男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。

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(中時電子報)