南投縣埔里鎮最熱門旅遊打卡景點─Conas妮娜巧克力夢想城堡，慶祝營運周年及在世界級比賽接連奪大獎，6日推出「皇家可可嘉年華」，變身王子公主遊城堡，魔幻轉盤試手氣，首日就有幸運者抽中清境佛羅倫斯渡假山莊住宿券！
妮娜巧克力夢想城堡是由魏振宇和張承惠夫婦創辦，城堡1樓展示光雕秀、巧克力主題禮品及兒童遊戲區；2樓規畫巧克力DIY教室、地窖餐廳，還有義大利咖啡與冰淇淋；3樓除了巧克力生產線，還有巧克力互動機、可可知識區等。
營運1年來，妮娜交出漂亮的成績單，參加AOC世界級巧克力比賽，榮獲3座銀牌、13座銅獎及22座推薦獎，成果斐然，也讓世界看見台灣，堪稱台灣之光。
妮娜巧克力夢想城堡總經理張承惠表示，皇家可可嘉年華從即日起到9月30日，城堡前布置高達7公尺的熱氣球裝置藝術，入園遊客可以扮裝成中古世紀歐洲宮廷、童話中的各種角色，在富麗堂皇的城堡內外，感受夢幻的氣氛，各個場景地面，都有標示最佳攝影點及取景角度，遊客可以按圖索驥，留下華麗的身影及美好回憶。
皇家可可嘉年華特別策畫的魔幻轉盤，分別由不同的童話故事角色擔任關主，依遊戲規則滑動轉盤，即可獲得各式巧克力、優惠折扣等獎品，還有最大獎清境佛羅倫斯渡假山莊的住宿券。
(中時 )
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