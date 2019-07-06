張承惠歡迎大家，暑假走訪妮娜巧克力夢想城堡。（廖志晃攝）

妮娜皇家可可嘉年華，推出夢幻轉盤讓遊客試手氣。（廖志晃攝）

變身王子公主遊城堡，體驗歐洲貴族生活。（廖志晃攝）

皇家可可嘉年華開張第1天，就有幸運者獲得最大獎住宿券。（廖志晃翻攝）

南投縣埔里鎮最熱門旅遊打卡景點─Conas妮娜巧克力夢想城堡，慶祝營運周年及在世界級比賽接連奪大獎，6日推出「皇家可可嘉年華」，變身王子公主遊城堡，魔幻轉盤試手氣，首日就有幸運者抽中清境佛羅倫斯渡假山莊住宿券！

妮娜巧克力夢想城堡是由魏振宇和張承惠夫婦創辦，城堡1樓展示光雕秀、巧克力主題禮品及兒童遊戲區；2樓規畫巧克力DIY教室、地窖餐廳，還有義大利咖啡與冰淇淋；3樓除了巧克力生產線，還有巧克力互動機、可可知識區等。

營運1年來，妮娜交出漂亮的成績單，參加AOC世界級巧克力比賽，榮獲3座銀牌、13座銅獎及22座推薦獎，成果斐然，也讓世界看見台灣，堪稱台灣之光。

妮娜巧克力夢想城堡總經理張承惠表示，皇家可可嘉年華從即日起到9月30日，城堡前布置高達7公尺的熱氣球裝置藝術，入園遊客可以扮裝成中古世紀歐洲宮廷、童話中的各種角色，在富麗堂皇的城堡內外，感受夢幻的氣氛，各個場景地面，都有標示最佳攝影點及取景角度，遊客可以按圖索驥，留下華麗的身影及美好回憶。

皇家可可嘉年華特別策畫的魔幻轉盤，分別由不同的童話故事角色擔任關主，依遊戲規則滑動轉盤，即可獲得各式巧克力、優惠折扣等獎品，還有最大獎清境佛羅倫斯渡假山莊的住宿券。

(中時 )