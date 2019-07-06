Lamigo桃猿讓統一獅吞下本季在桃園球場的12連敗，今日先發7局僅失2分的李茲功不可沒，李茲自6月以來先發5場比賽全勝，他主要感謝教練團的調整對他很有幫助。

不過李茲開局並不順利，連續被獅隊前三棒羅國龍、陳重廷、蘇智傑的接連安打攻下首分，再因潘武雄的滾地球失分，以0比2落後，桃園總教練洪一中認為，「主要是短打，第一局獅隊偷點讓大家都慌了，但李茲整體表現很不錯。」獅隊捕手陳重羽在突襲短打時，遭速球擊到手指因傷退場，由林祐樂替補。

接下來李茲完全壓制獅隊打線，主投7局僅被敲5支安打、失2分，速球連發讓統一獅吞下6次三振，收下本季第7勝之外，也獲選為單場MVP。李茲賽後表示，「第一局可能手感還不到位，還在摸索自己的狀況，不過後面幾局投起來有自信一點，球都能丟進想要的位置。」

李茲特別感謝教練團的協助，讓他能在6月過後表現有很大的進步，「教練的調整幫助許多，過去投的時候球路比較高，保送也比較多，調整過後現在能投到低的位置、控球也好上許多，之前保送可能就會失分，目前控球比較好，也減少因為保送失分的危機。」

獅猿大戰出現2次因傷退場，分別是獅隊陳重羽和猿隊張閔勛，陳重羽在突襲短打時手指受傷，初判可能有傷到骨頭，明天會下高雄作進一步檢查；張閔勛今日打下生涯最高單場3支安打，不過9局上半因追界外球時腳抽筋而提前退場，賽後有作緊急治療。

(中時電子報)