「就愛撩日出-二寮曙光雲海音樂會」活動，更精心規畫了4場夜間觀星教學體驗。（周銀王提供）

左鎮二寮有全台最低海拔的日出雲海，吸引不少遊客來追日。（劉秀芬攝）

左鎮二寮有全台最低海拔的日出雲海，是台灣3大必拍日出景點。（周銀王提供）

為迎接暑假期間出遊熱潮，台南市政府與交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處合作，將於7月20日至9月8日連續8個周日早上4點30分至6點舉辦「就愛撩日出-二寮曙光雲海音樂會」活動，大力推廣台南市左鎮二寮日出雲海之美。

左鎮二寮有全台最低海拔的日出雲海，西拉雅國家風景區管理處許主龍處長表示，二寮四季日出美景各有特色，但內行人才知道二寮曙光雲海最佳觀賞季節就是夏秋季，下雨過後地面水氣充足，待太陽冉冉昇起時，水氣蒸發化成雲霧繚繞，便可欣賞到山巒間光影雲霧千變萬化的夢幻美景。

西拉雅管理處今年首次在夏秋季節舉辦「就愛撩日出-二寮曙光雲海音樂會」活動，更精心規畫了4場夜間觀星教學體驗，7／20、8／10、8／17、9／7晚上7點30分至9點30分邀請台南天文協會榮譽理事長周銀王老師，以專業天文望遠鏡帶領民眾一窺當下時節可見如人馬、天蠍、土星與木星等星相，探索星空祕境。

連續舉辦8周的曙光雲海音樂會，為不插電中式音樂會，結合曙光市集，現場將提供限量美味的大坑休閒農場鹹粥、公舘社區特色月桃蛋及萬壽菊蛋，打卡還可換限量精品美式咖啡，一次滿足您的視覺、聽覺及味覺的三大饗宴。

本活動為迎接外縣市來的旅客，管理處也結合旅行社提供一日及二日遊行程，行程涵蓋在地美食、住宿、購物等特色景點，歡迎遊客留宿左鎮，體驗西拉雅文化。詳細遊程請洽德川國際旅行社07-5375908黃先生。

音樂會現場將發放限量活動憑證，參與活動遊客可憑證購得左鎮化石園區優惠票（限當日使用、一人一票），並享有大坑休閒農場、晨曦山莊／紅瓦厝、趣淘漫旅、556吉荷民宿、南科贊美酒店、新化老街168民宿、龜丹溫泉、倚月觀荷民宿等食宿與購物優惠。詳情請洽凱莉國際整合行銷有限公司07-5564720廖小姐。

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