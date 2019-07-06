台中市長盧秀燕希望2年內完成環評程序，並在任內盡快復工，給山城居民一條聯外安全的便捷道路，圖為東豐快速道路完工的橋梁。（圖／台中市府提供）

前台中市府建設局長、交通部政務次長黃玉霖表示，前市長林佳龍搶救東豐快，已順利完成東豐快石岡東勢路段工程。（盧金足攝）

立委江啟臣6日在協同台中市長盧秀燕勘察東豐快速道路第4標竣工橋梁時表示，前朝一連串錯誤決策與政治操作，讓東豐快停滯到現在，「遺憾」的是成為搶救奄奄一息東豐快的會勘；對此，前台中市府建設局長、交通部政務次長黃玉霖反擊強調，前市長林佳龍搶救東豐快，已順利完成東豐快石岡東勢路段工程，不要刻意踩踏前人的努力與貢獻，他也表達「遺憾」。一條東豐快再度點燃藍綠兩陣營的戰火。

江啟臣表示，2014年8月31日他和上千名東勢鄉親參加東豐快動工典禮，原本預計明年完工，但因路線問題，前市長林佳龍上任後宣布東豐快停工，並重啟第1、2標工程的環境影響評估，後經台中高等行政法院認定新環評案有瑕疵，使得此工程延宕至今。

江啟臣說，與盧秀燕會勘，確定東豐快重新進入二階環評程序，與鄉親持續督促市府，努力彌補前市長林佳龍時代空轉浪費的時間，在兼顧環保前提下，加速復工及動工，救回東豐快，讓山城鄉親看到一條安全便捷回家的路。

對江啟臣質疑前朝林佳龍時期的政策錯誤，黃玉霖親上火線回應，強調當年林佳龍為搶救東豐快，已順利完成東豐快石岡東勢路段工程，並在去年底完成東豐快豐原石岡段路線選擇方案，準備進行二階環評，地方建設是不分政黨為地方打拚。

前台中市環保局長白智榮針對環評指出，前市長胡志強時代，因東豐快環評有程序瑕疵遭訴願撤銷，在林佳龍市長任內市府依法停工並重啟環評，並於2015年召開「東勢-豐原生活圈快速道路環境影響說明書」審查會，全案一階環評通過，第1、2、3、4、5標依法均可復工。

此外，第1、2標(國道四號至石岡段)因原石岡段隧道方案涉及地質安全等環境衝擊疑慮，當時市府主動自願送二階環評，兼顧環境與居民權益。

白智榮進一步說明，行政院環保署也在全國業務協調聯繫會報，引用台中市環保局的做法為例，肯定市府開發之餘，因應民眾對環保的訴求，落實履行環境永續的承諾。

(中時 )