長榮空服員罷工終於落幕，外界不免回頭質疑工會，發起這場勞民傷財的罷工，雖然安全下車了，但整個社會負出的代價何其巨大。學者盧衍良認為，工會毫無論述就逕自突襲罷工，訴求本身缺乏嚴謹性，無法在正式協商成果中被接受，另一學者戴佐敏也說，勞工運動爭取權益很合理，但不該走火入魔，更不該綁架旅客。

中央社報導，開南大學空運管理學系副教授盧衍良說，日支費調整、禁搭便車條款、勞工董事等具有高度爭議性議題，最終並未進入團體協約，顯示工會最初的訴求本身就不嚴謹，缺乏深入分析探討，無法在正式協商成果中被接受。

盧衍良指出，勞資最後同意的版本，長榮航空其實有退讓，原本長榮因應日支費所提出的飛安服勤獎金，新版本拉高獎金額度。他認為，工會仍應對外界解釋，為什麼工會選擇毫無論述就逕自突襲罷工，造成龐大民眾行的權益侵害。

成功大學交通管理科學系副教授戴佐敏說，勞工運動很合理，但不該走火入魔，更不該綁架旅客，6月20日明明是在勞動部見證下，勞資可以協商的好機會，工會卻採用激烈的罷工手段，對工會很傷。

戴佐敏認為，台灣3年就發生3次航空業罷工，政府應嚴正檢討相關法令，尤其航空是高度國際性產業，如果用一般勞動法令規範，反而出現公司明明遵守航空相關法令，卻違反勞動法規的怪現象，更無法與國際接軌。

(中時電子報)