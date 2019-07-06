國民黨中央委員連勝文今晚在臉書發文表示，不管是關於國民黨內總統初選那一位參選人的負面新聞，拜託大家都不要輕信，國民黨的未來，不能少了這些戰將當中的任何一位，所以請大家千萬不要被假新聞所迷惑。

連勝文舉例，高雄君鴻飯店宣布歇業，原因是85大樓有了新的投資人，但歇業消息一出，綠營的網軍，以為撿到槍，馬上大力批評高雄市長韓國瑜，說韓國瑜無法幫高雄發大財！這卻剛好與事實相反！

連勝文說，實際上高雄在民進黨執政時期，85大樓拍賣多次流標，原因就在於很少有投資人看好高雄的未來，但韓國瑜擔任市長後，大企業卻開始對高雄有了信心，才決定錢進高雄！

連勝文表示，他親耳聽到85大樓新的業主，說自己「被韓市長感動」，所以決定大手筆從法院標下這棟大樓，而且將來還要增加投資，從裡到外全面整修這棟大樓！這應該算是好事吧？

連勝文指出，他本人是被很多假新聞抹黑與傷害的著名案例，所以他希望，不論是郭台銘、韓國瑜、朱立倫或其他兩位參選人，都不要像他在2014一樣，被惡意的假新聞所淹沒，卻無人伸出援手⋯⋯

(中時 )