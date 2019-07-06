長榮航空罷工今（6）日落幕，攤開勞資簽訂團體協約八大議題，不禁苦嘆一聲，若可以搭乘時光機，工還會帶著空服員義無反顧罷工嗎？連贏2場華航罷工的工會，過於自信而錯失華麗退場機會。

罷工17天，長榮航罷工落幕，雙方簽下團體協約共有八大項及其他不列入團體協約的兩項協議，長榮航今日重申先前控告的違法罷工並向工會及幹部請求每日3,400萬損失的民事訴訟繼續進行。

工會及參與罷工空服員驀然回首時會驚覺，為何20日不好好協商。

回到6月20日下午2點5分宣布罷工前，當勞資雙方在外站津貼（日支費）從每小時90元調高150元並禁搭便車爭執不下，雙方休息5分鐘，長榮航總經理孫嘉明願意給予每趟飛安服勤獎金200元增加空服員薪資，但堅持不同意禁搭便車，事後工會以沒有感受到公司誠意而宣布罷工，其他議題勞工董事及改善過勞航班、開放勞工參與公司治理提供必要資訊，工會參與推派獨董或增設勞工董事、各航班外籍組員不得超過2人以及細節的其他事項等都未討論到。

隨著工會號召力漸失，罷工也進入第17天，工會今日與長榮航簽下了團體協約共八大項，與20日比較之下，取得飛安服勤獎金短途每趟300元、越洋每趟500元且全體適用，這一項雖然比20日原本答應要給的200元還多幾百塊，但當20日持續協商，還可能要到這些金額，然而工會今日已被限制3年內不能罷工，等於重重削弱工會勢力，還可能因違法罷工承受高額的民事賠償，實在看不出來為何工會呼喊獲得大勝利。

參與罷工空服員沒有年終獎金、調薪，雖然長榮航漸進式恢復員工優待票，但也以非長榮航及立榮的聯航為優先，並在罷工後1個月漸進式恢復，爾後要視考績、表現及公司財務等，決定恢復的情況。

整體來說，桃空職工是為了罷工而罷工，幾日來荒腔走板的表現不但失去工運精神，最後還讓空服員5日從南崁走到總統府進行苦行求總統，逼得交通部長林佳龍講出檢討長榮航航權的官逼企業言論。

若可以搭乘時光機，工還會帶著空服員義無反顧罷工嘛？

(工商 )