梁嘉媛與老公Jared Gamble。（盧禕祺攝）

梁修身與女兒梁嘉媛。（盧禕祺攝）

胡錦（左起）、梁修身、鄧美芳、梁太太。（盧禕祺攝）

左起陳凱倫、蔣黎麗、甄珍、鄧美芳。（盧禕祺攝）

孫翠鳳與女兒陳昭賢。（盧禕祺攝）

張瓊姿帶女兒郭思瑜出席。（盧禕祺攝）

好久不見的蔣黎麗也是座上賓。（盧禕祺攝）

蔣黎麗、鄧美芳、胡錦、梁修身、梁赫群。（盧禕祺攝）

有「民族英雄」美譽的演員兼導演梁修身，6日晚間在台北寒舍艾美酒店席開40桌歡喜嫁女兒！他最疼愛的33歲么女、藝人梁赫群與梁正群的妹妹梁嘉媛，嫁給同樣在上海康橋雙語學校任教的英文老師Jared Gamble。梁修身表示，雖然一開始不太能接受女兒選擇外國人，擔心有文化差異，但相處這段時間洋女婿表現非常好，很善良懂事，也學會了中國人的孝順，所以雖然不捨，還是很放心地把女兒交給他！

梁修身說，女兒在加拿大讀書14年，是UBC音樂碩士，目前在上海康橋雙語學校教英文音樂，所以才認識同校且同年的女婿，交往約兩年，去年12月已經在女婿故鄉美國德州舉行過簡單的訂婚餐會儀式，女婿的父母親在美國從事教育工作，媽媽是校長，妹妹、妹夫也都是老師。他不諱言一開始當然不捨，做父母的會擔心嫁過去後公婆、先生對她怎樣，但相處過後，覺得公婆人非常好，洋女婿也讓他們很放心，而且之後應該會搬到台灣居住。

他說洋女婿不太會講中文，正在學，但會的字還不多，一開始因為自己英文沒那麼好，所以溝通不是很好，但相處久了，女婿很聰明，大概都知道他要講什麼。他笑說，自己英文不好、女婿中文不好，由於外國人都很愛把「I love you」掛嘴邊，所以自己曾故意逗他，問女婿：「你愛我女兒嗎？」女婿點點頭，再問：「永遠愛我女兒嗎？」他又點頭，「會一直一直愛我女兒嗎？」他繼續點頭，「會打我女兒嗎？」女婿竟然也傻傻點頭，最後才發現被岳父耍了。

這場溫馨又浪漫的婚禮由梁嘉媛的大哥梁赫群的老婆經營的婚顧負責打理，新娘的演員哥哥梁正群也忙進忙出擔任婚禮接待。雖然爸爸和兩個哥哥都是藝人，不過因為擔任音樂老師的新娘非圈內人，所以梁家對這樁喜事還是相對低調，梁修身僅邀請一些與自己認識多年的好友甄珍、白冰冰、楊貴媚、石峰、雷洪、周丹薇、胡錦、阮虔芷、鄧美芳、蔣黎麗、陳凱倫、林隆璇、張瓊姿，以及朱延平、蔡揚名、李岳峰、陳玉珊、瞿友寧等人，以及明華園無敵小生、歌仔戲國寶孫翠鳯也帶著6月底剛結婚的女兒陳昭賢出席。

(中時 )