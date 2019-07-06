長榮空服員罷工6日落幕，在長榮航空南崁總部前靜坐的空服員興奮地相互擁抱。（范揚光攝）

長榮航與桃空職工簽訂今日簽下團體協約，並額外再簽兩項協議。長榮航表示，罷工期間非法事項如違法罷工、違法扣押三寶證件等持續進行訴訟。

長榮航與桃空職工簽下團體協約並正式宣布罷工結束。以下為團體協約的八大項：

1、工會3年不能罷工。2、如果工會此次罷工言行合乎法律，公司會尊重。3、國內航線不能罷工。4、飛安服勤獎金部分，短途每趟300元，越洋每趟500元。

5、改善過勞航班包括BR198、BR108、BR184東京航線10月到3月共六個月開放過夜，BR716北京航線6月到8月及4月開放過夜。6. 定期勞資互動。在某些狀況的人力減派或減少外站休時，公司願與工會討論。7.人評會開放民選教官5名，輪值參與人評會議，占1席陪審委員，具發言表決權，以及1名現役空服員陪同當事人。8.給予工會理監事共11名（依實際人數為主），每年共25天會務假，會員代表大會由公司協助調整班表。

在27位空服員曠職懲處案上，成立調查委員會，暫以空班取代曠職。

至於先前桃空職工堅持的恢復罷工前的狀態，公司僅有同意參加罷工員工於罷工結束後一個月先恢非長榮及立榮等復聯航之優待機票使用，罷工結束後2個月內另行召開會議討論，依員工出勤貢獻度及辛勞度和公司營運狀況，漸進式恢復優待機票。

為了獎勵員工，罷工期間出勤員工，下周一起即可申請員工優待機票。

長榮航今日晚間也指出，先前對工會及工會幹部提出的1天3,400萬元賠償給旅客及簽轉額外費用的民事訴訟，不會因罷工結束而停止將持續進行。

(工商 )