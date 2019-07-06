新聞官呂尚俞參加2019畢業歌原創獎，榮獲「潛力無限獎」殊榮。（軍聞社提供）

國防部軍聞社新聞官呂尚俞中尉參加2019畢業歌原創獎（Original Graduation Song Award），榮獲「潛力無限獎」殊榮，得獎歌曲「逆光的感動」將在KKBOX、音樂霸等平臺循環播送，歌曲並將收錄在萊爾富各門市播出；而如此一來也證明軍聞社的拍片剪輯、音樂都有「自產自銷」實力，貫徹總統蔡英文的「國片國造」願景。

軍聞社指出，「逆光的感動」一曲是此次軍聞社在製作「108年大專盃形象影片」所自創的歌曲，歌詞、歌曲、錄音及混音都是由呂尚俞一手包辦，而歌名取為「逆光的感動」，是描述在面對逆光的狀況，會感到刺眼，就如同追求目標過程中遇到的障礙，歌詞也勉勵所有軍校生要以「我要用盡全力一搏，讓世界為我們轉動」的精神，勇敢面對困難及挑戰。

呂尚俞表示，首先要感謝單位給予創作舞臺，讓國軍的新聞議題、形象影片能透過多元包裝方式，廣為宣傳。他也說，此次參加「畢業歌原創獎」，是想提醒當初參與「逆光的感動」Music Video拍攝的同學們，未來畢業任官後，一定都會遇到挫折，盼這首歌曲能讓他們在遇到困難的時候，都能回想到曾經在賽場上，以無所畏懼的態度，披荊斬棘，完成任務。

呂尚俞也謙虛表示，雖然此次獲得評審的肯定，但自己還有許多不足的地方，尤其看到許多參賽選手的作品後，更深深感受自己仍須努力，繼續強化自我，為國軍宣傳工作，盡一份心力。

(中時 )