溜馬吉祥物BOOMER現場表演灌籃。(大漢行銷提供)

2019國泰NBA 3x經過6大區域預賽激烈廝殺，6日在台北信義香堤廣場點燃總決賽戰火，更邀請剛被快艇交易到雷霆的球星賈林納利及溜馬吉祥物Boomer來台共襄盛舉，鼓勵這群年輕學子們要發揮「翅膀硬了」精神，勇敢起飛追夢。

「這是我第一次來台灣，我非常享受在這裡的時刻，這是一個很棒而且令人舒服的地方。」沒想到自己來台期間竟被快艇交易的賈林納利表示：「希望這些參加高水準賽事的年輕球員們，能夠點亮心中的夢想，持續勇敢朝著夢想前進。」

除了力挺國泰NBA 3x，賈林納利也前往NBA Store與30位幸運球迷合照，展現球星親和力，其中來自新竹的陳先生，先前參加國泰金控與NBA共同推出「國泰NBA神預測，中大獎」，獲得NBA Store兩萬購物金與球星陪同購物體驗獎勵。

陳先生為了與賈林納利見上一面，更改原本周末安排好為小孩慶生的日本旅遊機票時間，賈林納利得知這項消息後，特別親自為陳先生的小孩挑選NBA裝備，並送上親筆簽名球帽及籃球，讓陳先生一家人欣喜若狂。

晉級7日總決賽球隊名單如下：

一般男子組：美芝堡早餐店、魯肉飯、鄉村宮保麵、德州撲克

一般女子組：06979、BUDDIES、艾雀姊、Holy讚

挑戰男子組：師大A、義守A、番仔、山賤客

挑戰女子組：新世紀絕對領域、成功大學、文化大學A、無敵瑛眼

(中時電子報)