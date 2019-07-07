美國加州大學洛杉磯分校台裔工程師石怡池因涉嫌違反美《國際緊急經濟權力法》中針對部分產品未經授權出口的禁令，將軍用晶片出口至中國大陸，以及犯有洗錢、郵件與匯款詐欺、偽造報稅表、向政府機構作出虛假陳述、串謀未經授權進入受保護的電腦獲取資料等罪，美國司法部2日宣布，石怡池面臨法定刑期最高達219年。

據「新聞週刊」（Newsweek）報導，現年64歲的石怡池（Yi-Chi Shih，譯音）於2018年遭美聯邦調查局逮捕，檢察官認定，石怡池不當入侵美國企業，以取得設計服務以及單片微波集成電路（MMICs）的相關資料，並將其出口至中國大陸。這些晶片可能會被用在飛彈、戰機等廣泛的軍事系統。

報導指出，石怡池佯裝顧客，向一家未具名的美企購買單晶微波積體電路晶片，並將這些晶片運給名為陸企成都嘉石科技，該公司當時正在發展自己的MMIC晶片工廠，而石怡池曾在該公司擔任總裁。不過，成都嘉石科技自2014年8月開始，就因為涉及危害美國國家安全與外交政策，被美國商務部列入出口管制實體名單。

石宇琦在台灣出生，1989年移民到美國。根據他在LinkedIn的資料，他畢業於台大電機系，分別在加拿大渥太華大學電機碩士、德州大學奧斯汀分校博士後，開始展開與美軍合作關係，如曾在美國海軍研究生院（Naval Postgraduate School）擔任副教授、受雇於美國政府合作的企業製作MMIC晶片，以及在美國加州大學擔任兼職教授。

目前美司法部未確定宣判日期。此外去年12月，本案共同被告、加州巴沙迪納（Pasadena）居民梅傑安（Kiet Anh Mai，譯音）已對參與這項陰謀的走私罪名認罪，預計今年9月19日宣判，屆時可能面臨法定刑期最高達10年。

(中時電子報)