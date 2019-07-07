今年NBA自由市場接連拋出震撼彈，無論是安東尼戴維斯去湖人、杜蘭特和厄文攜手跳槽籃網，到最後里歐納德「強拉」保羅喬治跳槽快艇，一舉掀起球星齊聚同隊打球的「抱團」風潮，但NBA假如繼續這樣下去，只會越來越扭曲難看！

從安東尼戴維斯確定從鵜鶘跳槽湖人，跟詹姆斯攜手打球開始，就已揭開今年自由市場「抱團」風潮，結果杜蘭特跟厄文到籃網、里歐納德與保羅喬治到快艇，甚至上季無緣3連霸的勇士，也從籃網挖來明星控衛羅素，組成「三衛」後場。

當然這些球星會想同隊打球主因，無非就是看在增添自己奪下總冠軍機率，且用更大效應發揮商業價值，光看今年自由市場完成「抱團」的湖人、快艇與籃網3隊，都是位居美國東、西岸兩大城市紐約、洛杉磯主隊就可清楚發現其中用意。

問題是這些球星如願找來同樣頂級球星一起打球，首先會發生的負面效應，就是NBA各隊的實力等級更不平均，甚至更加凸顯強弱分明的態勢，扣除杜蘭特下季提前報銷的籃網，湖人、快艇兩隊幾乎提前宣告準備爭搶下季西區龍頭位置。

如此一來，擁有龐大市場價值的球隊，就會越來越強大(除了今年自由市場毫無真正斬獲的尼克以外)，至於那些小市場球隊，就會逐漸變成「陪榜」或「客串」角色，只能眼見這種扭曲的抱團文化，續把NBA球賽變得越來越難看而已。

除此之外，原本就很嚴重的「西強東弱」情勢，也會變得越來越明顯，因為西區隨便一攤，就有湖人、快艇、勇士、金塊、火箭、拓荒者、馬刺、拓荒者等強隊，別忘了爵士、灰狼、鵜鶘、獨行俠等隊也有補強，僅剩灰熊與太陽還在擺爛。

反觀東區可能只有公鹿、七六人及塞爾提克等隊還有競爭力，剩餘東區球隊碰上西區強豪，恐怕比賽還沒開打就知勝負，這種球賽絕對難看到爆，也是「抱團」風潮將在下季衍生而來的「惡果」，反正NBA總裁席爾佛早已坐視不理了！

(中時電子報)