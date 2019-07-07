面對從原本續留暴龍或跳槽湖人二選一，變成最後毫無預警跳槽快艇，更逼迫雷霆把保羅喬治換來快艇，里歐納德這次確實跌破眾人眼鏡，《Yahoo Sports》記者海恩斯雪上加霜爆料，里歐納德的幕後團隊相當享受這次成功戲耍媒體過程！

「里歐納德團隊對於外界接連傳出離譜謠言，感到相當搞笑，因為他真正想要去的球隊(快艇)，基本上這些謠言全都猜錯了，」海恩斯說，「所以他們似乎相當享受這樣成功戲耍媒體的過程，畢竟他們讓所有人只能不斷胡亂猜測而已。」

確實跟「一眉哥」安東尼戴維斯跳槽湖人，以及杜蘭特與厄文攜手加盟籃網新聞相比，里歐納德花了更多時間「捉弄」各家媒體，儘管最後大部分猜測都已落空，起碼里歐納德並未選擇跳槽湖人跟詹姆斯、一眉哥聯手，也讓不少媒體叫好。

不過里歐納德也再次創造難以打破的歷史紀錄，因為他成為史上第1位拿下總冠軍賽MVP後「馬上」更換球隊的人，這項紀錄連「飛人」喬丹也沒法做到(喬丹當年兩度退役，又在幾年後復出)，只能說里歐納德實在太過現實與無情了。

(中時電子報)