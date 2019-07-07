吳建豪負傷上陣。（環球提供）

吳建豪負傷上陣。（環球提供）

吳建豪上個月無預警拄枴杖現身《這！就是街舞2》錄影現場，為了不負粉絲和隊員們的支持與期待，他積極努力復健治療，休息兩周後，日前負傷上場的第一輪比賽就獲得勝利，吳建豪在醫生允許下拆掉石膏，將原本的後空翻調整成精彩的手撐地板動作，用舞力自豪地向大家說：「I am back !」

吳建豪為了將在本周末播出的戰隊秀上呈現一個完美的「後空翻」，之前不慎右腳腳踝骨折，在醫生建議下打上石膏後，被交代要休息至少六周，但他即使拄著枴杖上場也要帶領「吳俠聯盟」隊員一起跳到最後勝利。上周末節目中，「最強隊長」吳建豪發下豪語：「打死我都要跳！」每錄完一段舞蹈，下場後便要趕緊冰敷的吳建豪從沒喊過累，本周末將播出明星隊長戰隊秀，吳建豪表示：「謝謝隊員們這麼信任我，跟我一起創作新作品讓全世界可以看到好的舞者，每個人都是最棒的。」

除了擔任《街舞2》明星隊長，吳建豪也積極發展個人潮流品牌xVESSEL，近期更獲得多位潮人明星力挺推薦。五月天阿信在個人網路平台秀出吳建豪親自贈送、賣到缺貨的潮鞋發文後，不到一天就獲得近10萬粉絲按讚討論。忙於事業也忙於跳舞的吳建豪，讓歌迷紛紛敲碗，留言詢問是否也趕緊忙個音樂專輯出來和大家碰面呢？笑容陽光的吳建豪Van Ness表示：「沒問題，新專輯已經在準備中，希望很快能和大家見面。」

(中時 )