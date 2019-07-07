蕭秉治昨在台大體育館開唱。（相信音樂提供）

蕭秉治昨在台大體育館開唱。（相信音樂提供）

蕭秉治6日起連2天在台大體育館舉辦首次個人售票演唱會「凡人MORTAL」，2場門票完售共吸引4000位歌迷欣賞，總票房約700萬；師兄五月天的怪獸昨中場飆彈電吉他現身，一連助陣〈放了自己〉等6首歌，怪獸說：「當嘉賓合作這麼一大段音樂，我應該是第一次吧！我感覺這個空間裡，好像在進行一個神秘的儀式、秘密的事情，特別興奮！」

怪獸義氣相挺約半小時節目，感性表示：「他（蕭秉治）一個人開演唱會，總覺得他身邊空了不少位置，所以我想說加個位置讓我站，不會怎麼樣吧！」為了緩和蕭秉治緊張情緒，怪獸開玩笑說：「你看起來不會那麼緊張了！對吧...那以後我們要合照都站在台上好了。」

蕭秉治出道10年終於舉辦個人演唱會，難掩興奮心情說：「第一首歌出來的時候沒什麼尖叫聲，以為（現場）是假歌迷！」歌迷隨後熱烈歡呼，他開心直喊「舒服」！並表示以前表演，會事先想好在台上要講什麼，但總不小心講太多，「這次發片，開始覺得講話不是那麼重要了」。

蕭秉治昨開場一連獻唱〈空中飛人〉、〈射手〉等MP魔幻力量時期的歌曲，透過270度大螢幕，讓坐在任何位置的觀眾零死角感受磅礡氣勢，除了巧思音樂編曲，開唱前一天他在脖子上彩繪紋身，分別刺上「凡」、「狂」、「罪」三個字，象徵著個人專輯三部曲。

(中時 )