有「台灣最美麗歐巴桑」之稱的陳美鳳，日前剛過63歲生日，她昨(6日)穿著一襲氣質白色深V短裙出席《愛傳承關懷演唱會》，比少女還火辣的好身材令人驚豔，不過被問到感情狀況，她也哀怨道出男人通病，讓眾人聽了心有戚戚焉。

陳美鳳「水人無水命」，雖然擁有亮麗不老的外表，但情路坎坷，據聯合報報導，她昨日被問起感情狀況，坦言目前仍單身，同時也哀怨地表示，不管是多少歲的男人，永遠都要找年輕的，她也知道，所以不強求。

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(中時電子報)

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