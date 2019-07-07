長榮空服員罷工17天終於落幕，勞動部官員透露，7月2日協商之前，勞資雙方距離非常遙遠，但在勞動部建議下，化解勞資對於27名空服員的爭執，雙方同意組成3人調查小組，是開啟後續協商大門的關鍵。

中央社報導，這次長榮罷工行動，行政院定調勞動部主責處理勞資爭議、協助勞資雙方化解歧見，在勞動部的居間協調下，勞資雙方數度公開或閉門協商，勞動部官員透露，在7月2日協商之前，勞資雙方仍存在非常遙遠的距離。

6月29日的第一次協商會議，其實當天沒有談到什麼東西，但為了促成勞資雙方繼續往下走，勞動部仍努力居中促成、喬出7月2日這個協商日期。

而7月2日在桃園的第二次協商，勞資雙方利用11小時的時間開會，其實許多時間都糾結在那27名空服員的問題上，對航空公司來說，必須承受外界質疑長榮空服員怎麼離機的批評，工會也必須面對外界的質疑，因此雙方對於這件事情有很大爭執。

勞動部官員表示，若不化解這27名空服員的爭執，協商就很難繼續，但勞動部提出組成3人調查小組調查，這方向讓勞資雙方都能接受，且資方也同意暫以「空白班」取代「曠職」，「雙方各退一步也就開啟了往下走的大門。」

(中時電子報)