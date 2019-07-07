明杰與媽媽許仙姬。（圖／CHOCO MEDIA ENTERTAINMENT提供）

明杰。（圖／CHOCO MEDIA ENTERTAINMENT提供）

明杰的媽媽許仙姬。（圖／CHOCO MEDIA ENTERTAINMENT提供）

明杰6日在西門町河岸留言舉辦「音為有你」音樂會，這是身為SpeXial團員的他首場個人音樂會，資深歌仔戲演員、有「仙女姊姊」之稱的媽媽許仙姬，特別現身為兒子獻祝福，許仙姬彩排時一上臺就跟兒子下挑戰書：「我也想開音樂會。」並在臺上獻唱了一小段「我身騎白馬走三關」歌仔戲，讓明杰又驚又喜。

許仙姬是歌手出道，後來長期演出楊麗花歌仔戲，被封「仙女姊姊」，她39歲時和男友分手才發現懷孕，之後獨自將明杰一手帶大，她也一直單身至今。許仙姬笑說：「不會想要身邊有個人，也不喜歡被管，一個人很好。」倒是明杰很鼓勵媽媽多認識新朋友，找個老伴，對媽媽談戀愛，他態度是「隨緣，不強求，但很開放」。

不過比起找個老伴，許仙姬說，她更想找人幫她發片，「60歲那年寫了好多歌」，明杰開玩笑吐槽媽媽其實是想找金主，許仙姬則感嘆：「我們沒有金主也沒後臺，真的只能靠自己努力。」其實這對相依為命的母子最常擔心彼此的身體健康，尤其明杰的晚睡問題一直讓媽媽很頭痛。

許仙姬在音樂會彩排時，唱一小段歌仔戲演出過過癮，在臺中有固定歌唱的她笑說：「非常開心明杰有個人的音樂會，我原本也要帶自己的樂團來演出，但我前兩天感冒才剛好，就專心聽兒子演出就好。」明杰笑說：「我媽是老江湖了，她還會指教我哪裡唱不好，這次時間太趕，未來不排除跟媽媽一起組團。」

許仙姬被問到歌仔戲天王楊麗花近況時，坦言兩人一直都有聯絡，以前劇團的好朋友大概一周見一次面，可能是吃飯或唱那卡西，或是到家裡聊天，她只要人在臺北就一定會去聚會。

明杰的「音為有你」音樂會也邀請到神秘嘉賓子閎出席，他與明杰共同演唱〈我的天空〉一曲，讓現場粉絲們開心不已。音樂會最後在〈超完美情人〉一曲圓滿落幕，明杰表示，這首歌是他第一首公開的創作歌曲，這次從近40首創作庫中挑選出來，是兩年前在生日發布，推出後受到不少好評，對他來說意義非凡。

(中時 )