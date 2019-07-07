前台中市府建設局長、交通部政務次長黃玉霖表示，前市長林佳龍已完成東豐快石岡東勢路段工程，並在去年底完成東豐快豐原石岡段路線選擇方案，準備進行二階環評。（盧金足攝）

東豐快速道路興建一波三折，台中市長盧秀燕6日勘察東豐快速道路第4標竣工橋梁，宣示，「這是我的責任！」將全力推動東豐快這條「生命救援線」。協同會勘的立委江啟臣直言，前朝錯誤決策與政治操作，才造成東豐快延宕，一席話引發前建設局長黃玉霖反駁，稱前市長林佳龍已順利完成東豐快石岡東勢路段工程。東豐快到底是誰造成喊卡，各說各話；台中市府新聞局長吳皇昇在受訪時對黃玉霖反駁江啟臣一事表示很訝異，認為黃玉霖恐怕是「貴人多忘事」。

市府表示，東豐快4月經環評委員審查後，同意進入二階環評程序，目前由建設局進行二階環評相關作業，盧秀燕呼籲市民一同合作，讓地方意見盡早整合成功，加速復工。

「把東豐快救回來！」江啟臣質疑林佳龍擔任台中市長期間政策質疑，才讓東豐快停滯到現在，他與盧秀燕會勘時表示，若一切沒變，今天的會勘應該是完工前的會勘，遺憾的是今天成為搶救奄奄一息東豐快的會勘。

對此，現任交通部政務次長黃玉霖則發布新聞稿強調，當年林佳龍為搶救東豐快，已經順利完成東豐快石岡東勢路段工程，並在去年底完成東豐快豐原石岡段路線選擇方案，準備進行二階環評，「江委員刻意扭曲林市長任內解決東豐快環評問題的努力」。

對媒體詢問黃玉霖反駁江啟臣一事，到底誰是誰非？吳皇昇表示，台中高等行政法院於2017年7月28日判決前市府環評決議敗訴，其中有兩大理由，其一，其行政行為有重大的瑕疵，環保局公告環境影響評估，是「本案全部通過」第一階段環評，不用進入第二階段環評，但公告的第三點，卻記載市府建設局對第一路線方案（即國道四號至石岡段，包括第一、二標）將進行第二階段環評，內容顯然自相矛盾。

吳皇昇說，第二大理由是環評會議沒有依循法定的表決程序，委員環評的表決結果通過有6票，有條件通過是7票，而應進行第二階段環評是5票，不應開發1票，但主席卻把「有條件通過」的7票，算入「通過」的票數，讓「通過」票數達到13票，超過半數10票而通過，行政法院認定該「決議違法

」無效。

吳皇昇強調，東豐快速道路的進度，的確因前市府環評興訟及敗訴而延宕多時，如今新市府團隊扛起重擔，也盼地方整合意見加速復工，市府會在合法程序完備來盡力推動。

(中時 )