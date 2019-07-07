印地安人隊陣中先發右投卡拉斯柯(Carlos Carrasco)6月初因「血液出現問題」而進入傷兵名單，不料本月6日接受多明尼加電視台採訪時，坦承自己罹患白血病，回歸日期未定，而這名前美聯勝投王生涯走的並不順遂，只能祝福他早日康復。

卡拉斯柯09年加入印地安人，11年動了右手肘韌帶重建手術(Tommy John surgery)，之後直到13年才復出，接下來狀況並不理想，一直在小聯盟與大聯盟之間浮浮沉沉。15年和印地安人隊簽下4年2200萬美金的延長合約後，沒多久就被強襲球擊中右臉，賽後檢查發現為下巴腫傷；16年先發才丟第2顆球，就被強襲球擊中，導致右手第五掌骨骨折，剩餘球季報銷之外，也錯失進季後賽的機會。17年投出生涯年，和克魯伯(Corey Kluber)以18勝一起拿下該年美聯勝投王，生涯9年有3年達到單季200次三振以上。

Cleveland Indians RHP Carlos Carrasco has leukemia, according to an interview he gave to @CDN37. He is in IL since May. https://t.co/o7h6hpC4sG — Marcos Grunfeld M. (@bvenezolano) July 6, 2019

去年才和簽下3年3750萬美金的延長合約，正當投球策略與心態都成熟後，卡拉斯柯在接受《CDN37》採訪時，透露自己在5月底因常常覺得昏昏欲睡而去醫院做檢查，發現血液出現異常，「醫生看到報告後為我做了更進一步的檢查，報告顯示我的血小板指數異常高，一週後醫生告訴我患有白血病，這也是我現在無法參與球賽的原因。」

卡拉斯柯今年32歲，進入生涯第10個大聯盟球季，本季他擔任12場先發，拿下4勝6敗，自責分率4.98，自2015年開始擔任全職先發投手至2018年，他的自責分率僅3.12，每局被上壘率僅1.11，還有高達28%的奪三振率。

卡拉斯柯受訪時表示他會在7月底回來，也據傳他的病情「在控制中」，不過他並沒有說明回歸是回到大聯盟出賽或是開始復健任務。

(中時電子報)