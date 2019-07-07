美國佛州購物中心爆炸 至少20傷 04:112019/07/07 中時電子報 陳舒秦 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 .@PlantationPD say 21-22 people injured. @PlantationFire say 2 people suffered serious injuries. No fatalities. Family member searching for loved ones are urged to go to Plantation Central Park (9151 NW 2nd Pl.)@WPLGLocal10 pic.twitter.com/ejHdbM8ndv— Roy Ramos (@RRamosWPLG) July 6, 2019 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國佛羅里達州南部一座購物商場發生氣體爆炸，據傳最少20人受傷。(圖/達志影像) 美國佛羅里達州南部一座購物商場發生氣體爆炸，據傳最少20人受傷，其中兩人情況嚴重，目前警方目前已經封鎖購物中心周邊地區， 佛羅里達州南部邁阿密近郊、普蘭泰申市（Plantation）的「The Fountains」購物中心，周六中午11時30分左右發生爆炸，外頭毀損狀況嚴重，建築物嚴重損毀，照片也顯示，LA Fitness健身房嚴重受損，窗戶被炸毀。目前爆炸原因尚不清楚。官員說，在殘骸瓦礫中發現了破裂的氣體管線，但尚未證實爆炸是否是由於煤氣洩漏引起的。 (中時電子報) #20 也許您會感興趣 推薦閱讀 20檔除息 指數將蒸發16.9點 04:102019/07/03 證券．權證 照護失能者 雲林設20家托站 04:102019/07/03 地方新聞 《證交所》今天共計有南亞等20檔除息，影響指數16.9點 07:442019/07/03 財經 女足世界盃》美國氣走英格蘭 打臉川普差一步 10:272019/07/03 體育 腸病毒高峰20班停課 3歲男童併發重症脊髓感染 12:552019/07/03 生活 靠電商打通筋骨 小廠20名員工將快艇賣往25國 22:002019/07/04 財經 《營建股》今年業績亮眼，冠德、根基填息路上狂舞 10:002019/07/04 財經 父意外猝逝 20歲孝子返鄉守護老家葡萄園 19:542019/07/04 生活 百貨、購物中心 開發頂樓經濟 04:102019/07/05 產業．科技 促進地方產業創新 雲縣補助20家公司近千萬元 15:202019/07/05 社會 國際熱門新聞 美國佛州購物中心爆炸 至少20傷 - 國際 不滿捲入南海爭議 杜特蒂質疑美國沒膽對陸宣戰 - 國際 - 中時 貿易談判將登場 陸將這秘密武器搬回檯面 - 國際 震不停！7.1強震襲南加州 25年來最強 - 國際 女同志授精懷孕卻愛上精主 帶女私奔被抓 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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