美國佛羅里達州南部一座購物商場發生氣體爆炸，據傳最少20人受傷。(圖/達志影像)

美國佛羅里達州南部一座購物商場發生氣體爆炸，據傳最少20人受傷，其中兩人情況嚴重，目前警方目前已經封鎖購物中心周邊地區，

佛羅里達州南部邁阿密近郊、普蘭泰申市（Plantation）的「The Fountains」購物中心，周六中午11時30分左右發生爆炸，外頭毀損狀況嚴重，建築物嚴重損毀，照片也顯示，LA Fitness健身房嚴重受損，窗戶被炸毀。目前爆炸原因尚不清楚。官員說，在殘骸瓦礫中發現了破裂的氣體管線，但尚未證實爆炸是否是由於煤氣洩漏引起的。

(中時電子報)