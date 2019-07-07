美國南加州7.1強震

繼7月4日規模6.4的強震後，美國南加州6日再受規模更大的7.1地震侵襲，地震學家說，未來1周內，當地可能會再面臨一場大規模強震。

據《洛杉磯時報》（L.A. Times）報導，美國地質調查所（U.S. Geological Survey，USGS）說，在未來幾天內，還有27%的機率會發生規模6，或強度更大的地震。

加州理工學院（CalTech）地震學家霍克森（Egill Hauksson）說，接下來1星期內，很可能還會有1、2場大地震。科學家說，7月4日出現的規模6.4強震其實是前震，5日晚規模7.1的強震才是主震。

據CNN新聞網報導，自從4日的強震後，「它們每隔30秒，每隔1分鐘就出現一次，」美國地質調查所地球物理學家貝里尼（John Bellini）說，目前偵測到超過4,700次餘震。加州州長紐松（Gavin Newsom）已要求總統，宣佈災區進入緊急狀態，也促請聯邦政府提供防災協助，並命加州緊急事務局（OES）進入最高警戒狀態。

雖然地震並未造成重大傷亡，但導致許多房屋倒塌著火。由於每分鐘幾乎都有餘震，當地居民驚魂未定。由於里奇雷斯特市（Ridgecrest）位於震央附近，感受特別強烈，市長布莉登（Peggy Breeden）說，許多居民都睡在戶外，很怕待在家裡。

里奇雷斯特市警長麥勞克林（Jed McLaughlin）警告居民，不要睡在可能掉落的物體下方，並趁商店還開著時，準備好補給品，以防更大的強震侵襲。此外，他建議居民，未來兩星期隨時保持警覺。

(中時電子報)