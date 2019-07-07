一如外界所料，湖人在快艇雙王合體之後加速補強，他們很快留住控衛隆多(Rajon Rondo)，並且找來了中鋒考辛斯(DeMarcus Cousins)。這兩人都打過鵜鶘隊，都是「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)的前隊友，讓他們在湖人重聚可以縮短磨合期。

考辛斯(28歲)在阿基里斯腱傷癒之後實力大減，剩下場均16.3分、8.2籃板，而且再度傷病纏身，加上脾氣不好，離開勇士之後幾乎沒人要，湖人也只和他簽約1年，待遇大概不高。

隆多脾氣也不好，也有傷在身，場均9.2分、5.3籃板、8.0助攻，但他與主將詹姆斯(LeBron James)相處愉快，隆多季外還說了詹姆斯很多好話。湖人給他兩年底薪合約。

《洛杉磯時報》報導，湖人同時又與中鋒麥基(JaVale McGee)續簽兩年850萬美元，他去年在湖人獲得重用，寫下生涯新高的場均12.0分，投籃命中率62%。

湖人還簽下了剛離開勇士隊的後衛庫克(Quinn Cook)，他上季場均6.9分、三分球命中率40%，湖人簽他兩年600萬美元，薪水大幅提升。

湖人目前的陣容

控衛：隆多、庫克

得分後衛：丹尼格林(Danny Green)、波普(Kentavious Caldwell-Pope)、丹尼爾斯(Troy Daniels)

小前鋒：詹姆斯、杜德利(Jared Dudley)

大前鋒：戴維斯、庫茲瑪(Kyle Kuzma)

中鋒：考辛斯、麥基

(中時電子報)