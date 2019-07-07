◎中國時報

長榮航空空服員長達17天罷工，勞資方經6次密談和3次協商，昨簽下團體協約，讓這場航空史上持續最久、影響層面最深最廣的罷工，將於10日凌晨零時落幕；工會同意3年不再罷工，長榮表示，最快7月底、最晚8月初，可讓所有航班恢復正常營運。

又見狼師！人本教育基金會昨召開記者會，指台南市一名曾獲優良教師的張姓國小教師，今年3月遭爆性侵學生，經人本深入訪查，竟陸續發現10多名受害學生，且張師犯行可能長達20年並橫跨2校，而學校人員很早就知道事情，卻沒有及時通報，令人髮指。而據狼師校長親上火線透露，受害女學生竟高達26人。

台南市張姓國小資深優良教師，遭爆性侵多名女學生長達20年，且學校早已知情卻未處理，教育部國教署表示，相關學校及行政人員的責任，台南市教育局已另案調查，追溯期限無上限，如有任何包庇或其他違法行為，定會嚴懲，絕不護短。

◎旺報

大陸全國政協委員、中國證券監督管理委員會前主席肖鋼6日提到，讓外國公司在大陸上市，將是大陸下一步資本市場開放的方向。他說，「即使是孟買、巴西、馬來西亞、埃及等發展中國家，都有外部的公司在境內上市，但中國是零。」

雖然歷經中美貿易戰考驗，但人民幣國際化進程並不因此倒退，根據6日最新發布的《人民幣國際化報告2019》指出，2018年人民幣國際化指數（RII）強勢反彈，較2017年初回升95.8%，人民幣的使用情況止跌回升，在全球貨幣體系中的地位進一步鞏固。

大陸國務院總理李克強近日宣布重大經濟改革舉措，表示中國將提前在2020年取消金融業外資持股比例限制。這個加速開放中國金融市場的舉措引起外界的注意。有分析指出，李克強的表態似乎有為中美貿易談判鋪路的用意，這可能是北京回應美國總統川普總統對於中國市場不透明的批評，並希望由此來促成貿易協定並結束貿易戰。

◎工商時報

時序進入下半年及6月營收密集公布期，三大法人已完成下半年台股整體產業的前景調查，將手上持股陸續進行汰弱留強，並新增布局，此一投資關鍵時刻，市場專家指出，包括京元電等15檔法人卡位，有機會在下半年竄出的營運黑馬股，可留意布局時機。

長達17天長榮航空服員罷工6日落幕，結束台灣史上最長的罷工。勞資雙方簽訂桃空職工三年不能罷工等八大項團體協約，協議9日晚間24點正式結束罷工，7月底長榮航將恢復營運。

在國際政經情勢動盪、中美貿易戰的夾擊下，金融圈高度矚目下半年的景氣變化，以拿捏後續的授信及投資對策，多家金控、銀行業者一致認為，最大的變數在中美貿易戰，由於國際的不確定性，永豐金控首席經濟學家黃蔭基還形容：「我們與QE的距離愈來愈近。」

(中時電子報)