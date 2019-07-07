網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網站）

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網站）

高雄市長韓國瑜6日快閃到六合夜市，夜市入口就擠滿數百名身穿國旗裝、從全台各地趕來的熱情民眾。現場歡呼聲不止、旗海飄揚，險些癱瘓路口交通。連網友看到照片盛況，都驚呼「超狂der」！

網友YINCHAUN在批踢踢發文表示，「今天搭捷運去六合夜市，應該是人太多沒辦法進去逛，所以只好繞去愛河夜市，愛河夜市林國慶辦的愛心募款超過200萬」，並附上韓粉擠爆六合夜市的照片。

看到該網友分享盛況的照片，網友大驚，「OMG~這真有狂到，英帝來高雄也沒這氣場」、「林國慶唱了一下午蠻猛的」！

(中時電子報)