韓粉擠爆六合夜市 網驚呆：超狂der 07:382019/07/07 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓粉們早就收到韓國瑜要來六合夜市的情報，聚集在夜市入口捷運站前，等待韓國瑜走出捷運站。（袁庭堯攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網站） 網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網站） 高雄市長韓國瑜6日快閃到六合夜市，夜市入口就擠滿數百名身穿國旗裝、從全台各地趕來的熱情民眾。現場歡呼聲不止、旗海飄揚，險些癱瘓路口交通。連網友看到照片盛況，都驚呼「超狂der」！ 網友YINCHAUN在批踢踢發文表示，「今天搭捷運去六合夜市，應該是人太多沒辦法進去逛，所以只好繞去愛河夜市，愛河夜市林國慶辦的愛心募款超過200萬」，並附上韓粉擠爆六合夜市的照片。 看到該網友分享盛況的照片，網友大驚，「OMG~這真有狂到，英帝來高雄也沒這氣場」、「林國慶唱了一下午蠻猛的」！ (中時電子報) #韓國瑜 #韓粉 #六合夜市 #總統大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 被網友拍到在電梯裡累翻 韓國瑜爆原因 18:042019/07/03 政治 綠委郭正亮：民進黨千萬不要低估韓國瑜這個能力 04:202019/07/04 政治 綠媒高雄民調：若郭出線 3成8韓粉拒投 23:332019/07/04 政治 韓在綠營眼中最好打？遭網笑學不乖 10:262019/07/05 政治 國民黨初選民調誰贏 名嘴：韓國瑜出線機會大 18:122019/07/05 政治 回台救年輕人選票？ 韓冰現身左營 韓國瑜在旁 19:422019/07/05 政治 兩份親綠民調 鄉民預測韓將出線 15:282019/07/06 政治 柯文哲港邊拍照 民眾路過舉國旗喊「韓國瑜凍蒜」 19:562019/07/06 政治 動員令見效 韓粉擠爆高雄 01:182019/07/07 政治要聞 挺韓反韓 觀光日店家對決 01:182019/07/07 政治要聞 政治熱門新聞 國民黨2020最大夢魘 李艷秋擔憂成真 - 政治 綠認為韓好打？黃光芹看不下去了 - 政治 連勝文爆內幕：85新買主被韓國瑜感動 - 政治 - 中時 韓對馬凱說這句 學者：曝最強武器 - 政治 蘇貞昌酸高市防疫工作 陳菊立即躺槍 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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