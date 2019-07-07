國民黨總統初選民調即將展開，前鴻海董事長郭台銘是5位國民黨總統參選人中，唯一沒簽署參選公約者，引發外界關注。對此，前立委蔡正元則轟郭「沒規矩的壞榜樣」。

國民黨總統初選競爭激烈，國民黨發出參加初選公約書，參選人需簽名承諾初選期間不惡意攻擊其他參選人，並將約束支持者不得有挑釁行為；若未獲得提名，也絕不違紀參選，將全力支持國民黨提名人選。然而，包括高雄市長韓國瑜在內的四個後參選人都已簽署，僅郭台銘未簽署。對於15日若未能在初選中出線，是否會脫黨參選？郭台銘日前先說「我不回答」，他是堅決、百分之百要讓國民黨打贏這場仗，隨後又說「我不回答這問題，我根本連想都沒有想過！」

對此，蔡正元在臉書發文指出，郭台銘參選對國民黨來說，是美事一樁。但依既往規定，不論那一種黨內選舉，只要黨部要求參選人簽署參選公約或承諾書，不簽的人都不能參選。

蔡正元說郭台銘這次參選卻拒絕簽署參選公約，五位參選人有四位已簽署，只有郭台銘不簽署。蔡說不簽署參選公約，還能參加初選，可說創造了沒規矩的壞榜樣。

有錢就可以任性，金主就可以不守規矩？蔡直言，想當領導人又不作好榜樣，不就是在告訴全台，有錢能使國民黨推磨嗎？

(中時電子報)