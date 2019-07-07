隨著雷霆大改組，當家控衛韋斯布魯克(Russell Westbrook)可能也要離開了。賣掉保羅喬治(Paul George)之後，雷霆取得破紀錄的5支首輪選秀籤，如果他們不把籤拿去買球星，勢必就會走上重建之路。ESPN「沃神」爆料，韋斯布魯克和經紀人開始和雷霆討論去留問題。

《今日美國》強烈建議熱火買下韋斯布魯克，現成就有控衛卓拉吉奇(Goran Dragic)和新秀可以包裹交換。畢竟熱火已經買下吉米巴特勒(Jimmy Butler)，此時雙王合體有機會稱霸空虛的東區。熱火考慮過火箭控衛保羅(Chris Paul)，相比之下健康、年輕、勇猛的韋斯布魯克顯然是更好選擇。

杜蘭特(Kevin Durant)2016年從雷霆跳槽勇士之後，韋斯布魯克連續3季都繳出誇張的平均大三元，上季22.9分、11.1籃板、10.7助攻(助攻王)。雷霆在韋少的奮戰之下仍保持競爭力，但是連3年都止步季後賽首輪，韋少即使留下來也沒什麼可做的了。他簽有5年2.05億美元的頂薪合約，不過他可以選擇放棄15%交易補償金，減少新東家財政壓力。

美媒《雅虎體育》建議韋少的落腳處還有尼克與魔術，季外預期大採購的尼克爭奪杜蘭特失利，他們還有空間可以容納頂級球星。魔術隊也很缺控衛，但不是很吸引人的球隊，唯一的優勢就是處於強者較少的東區。至於西區的去處可能是灰狼，他們對兩位狀元的合體表現非常失望，很早就想出清威金斯(Andrew Wiggins)的爛約，而且韋少和中鋒唐斯(Karl-Anthony Towns)的組合頗吸引人。

(中時電子報)