曁日前國民黨初選候選人郭台銘刻意南下至六合夜市試水溫，高雄市長韓國瑜6日也快閃到六合夜市，光是夜市入口就擠滿數百名身穿國旗裝、從全台各地趕來的熱情民眾。有媒體將郭韓兩人逛夜市盛況做對比，發現郭台銘開心逛街一小時，但韓國瑜卻是人潮多到寸步難行只能快閃離開，論陸軍動員能力，韓國瑜顯然占上風。

韓國瑜6日快閃來到六合夜市，光是夜市入口就擠滿數百名身穿國旗裝、從全台各地趕來的熱情民眾。當韓國瑜搭乘捷運抵達後，從較遠的捷運站出口步行至現場，韓粉們一湧而上，群情沸騰、陷入瘋狂。韓國瑜為了避免場面失控，致意後便搭車離去。

港媒《中評網》將韓國瑜的快閃活動，和郭台銘5日造訪六合夜市的盛況做對比，《中評網》表示，郭台銘逛六合夜市時，沿途上受到不少民眾歡迎及拍照，人氣度不錯，但人潮並沒有多到寸步難行。反觀，韓國瑜卻是人潮多到寸步難行只能十來分鐘快閃離開。

韓郭兩大陣營的陸軍大車拚，韓粉展現強大自主動能力，讓韓國瑜所到之處有如大造勢般的盛況。論陸軍動員的實力及民意的展現，顯然韓佔了絕對上風，郭台銘完全是鞭長莫及。

(中時電子報)