.@Raptors dropped a tribute video for Kawhi and Danny ❤️pic.twitter.com/ItDayyNIpk — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年7月6日

原本「可愛」里歐納德才是真正的招募頂級球星高手！根據《ESPN》女記者拉夢娜7日爆料，就在杜蘭特已經決定要跟厄文、狄安卓喬丹一起加盟籃網之際，里歐納德竟然親自打電話給杜蘭特，詢問杜蘭特是否有意跟他一起跳槽快艇！

拉夢娜強調，里歐納德當時告訴杜蘭特，兩人的比賽風格應該會很匹配，里歐納德也一直很仰慕杜蘭特，作為競爭者相當尊重杜蘭特，這讓杜蘭特頓時感到受寵若驚，畢竟杜蘭特跟里歐納德並不熟識，接到這樣的電話讓他印象深刻。

結果杜蘭特仍決定跟兩名好友一起跳槽籃網，也讓里歐納德只好開始強力追逐保羅喬治，畢竟兩人有著不少共同點，也都來自南加州，喬治跟杜蘭特一樣，親自接到了里歐納德的來電，同樣感到受寵若驚，但喬治必須透過交易才能跳槽。

拉夢娜表示，儘管保羅喬治待在雷霆兩年期間備受尊寵，卻沒法拒絕里歐納德一起打球的邀約，只能趕緊跟雷霆總管普雷斯蒂提出交易申請，期望自已能被雷霆換到快艇，完成他跟里歐納德同隊打球心願，雷霆頓時知道留不住喬治了。

可是問題出在時間點，里歐納德積極招募保羅喬治同去快艇打球的同時，他正跟湖人、快艇兩隊在洛杉磯進行會面談判，且準備飛往多倫多跟暴龍見面，如今拉夢娜的爆料，無疑是代表里歐納德早把湖人與暴龍當作「盤子」而已。

(中時電子報)