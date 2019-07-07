國民黨總統初選民調前的黃金周，高雄市長韓國瑜不造勢，改推觀光日動員令，吸引大批身穿國旗裝的韓粉湧入高雄。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，韓國瑜用事實證明，沒辦造勢大會，也能從各地吸引人潮。他也表示，高雄風景區、觀光區、美食區昨塞滿紅通通的人潮，對商家來說，對市民來說，都會是一種「有感行動」。

韓國瑜發起高雄觀光日，號召全台韓粉來高雄旅遊，「把東西吃光、喝光、買光、錢花光」，市府觀光局也趁勢推出系列活動，其中有20個市府網紅快閃點，市府預先公布7個可能有機會捕獲野生韓國瑜的地點，許多韓粉每站都跑，只為見到韓本尊。此舉果真吸引到大批韓粉現身力挺，六合夜市更出現驚人人潮。

沒辦造勢大會，也能從各地吸引人潮嗎？黃暐瀚在臉書表示，韓國瑜用事實證明「真的能」。黃提及，他一早在高鐵站，就看到一堆穿著國旗裝，拿著小國旗的人們，把高鐵票買光，他更表示，他等了一個小時，才有座位票。

「7月6日這一天的高雄，是熱鬧的」。黃暐瀚表示，他在想，若昨天在高雄辦第六場的造勢大會，來的人或許更多，但影響的範疇，會不會這麼廣？他說在一天之內，整個高雄的風景區、觀光區、美食區全都塞滿紅通通的人潮，這對商家來說，對市民來說，都會是一種「有感行動」。

韓國瑜「人氣變買氣」 15萬紅潮灌高雄（中天新聞）

(中時電子報)