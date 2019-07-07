大陸拳王練喻軒日前因館長陳之漢對大陸嗆聲，而向館長發出戰帖，最後順利獲得回應。但6日練喻軒突然在臉書上發表5點聲明，因為得知館長身體不適，所以做出其他方案，比賽規則從原來的「綜合格鬥」改為「拳擊規則」，自己只防禦不還手。貼文一出，遭到網友酸，「現在是想採拳擊規則。專心躲閃3分鐘嗎」。

自從練喻軒在臉書上公開向陳之漢發出戰帖後，雙方就透過發文你來我往的互嗆，引起不少網友關注，起初練喻軒曾表示，「館長只要1回合、3分鐘內沒被擊倒，就贏了」，沒想到練喻軒又突然以館長的健康因素將規則更改為，「只會防禦不能還手」，而館長若3分鐘內無法打倒他，館長可以自己決定比賽結果。

練喻軒說明，「得知館長身體不適和可能會遭遇的一些問題，所以做出以下方案希望進行協商。」另外，他的團隊會8日會開始辦理入台證件，這一次的交流僅代表雙方個人，希望不要有任何政治升級，在得到具體簽證訊息之前，他也不會再回應任何問題。

底下網友看到後紛紛酸練喻軒，「高血脂都出来了，笑死了」、「說要打是你 說改規則也是你」、「怎麼在微博嘴這麼賤。到了fb就裝孫子？」。

(中時電子報)