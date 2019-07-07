美國南加州地區4日、6日接連發生規模超過6大地震，昨天地震規模更高達7.1，讓許多當地人都嚇壞了，不過許多地質學家都預測，距離此次震央不遠的聖安德里亞斯斷層（San Andreas Fault）百年來還未出現主要地震活動，他們預測2030年前之前，位在斷層沿線的舊金山灣（San Francisco Bay）很有可能發生規模6.7以上的「毀滅性」大地震。

美國南加州地區4日、6日接連發生兩起規模超過6大地震。

美國有線電視新聞網（CNN）6日報導，上周接連發生在南加州里奇雷斯特市（Ridgecrest）斷層帶的地震，令地質學家擔憂未來附近另一個主要斷層帶－聖安德里亞斯斷層－以西恐出現更大地震，造成更大傷亡。

美國地質調查所（USGS）多位專家都預測，2030年前，聖安德里亞斯斷層沿線舊金山灣地區一帶，發生規模6.7以上的大地震高達70%。

聖安德里亞斯斷層全長約1,300公里，斷層帶以西為太平洋板塊、以東為北美洲板塊，兩個板塊每年以2英吋的速度相互橫向擠壓，造成較小的震顫。專家指出，聖安德里亞斯斷層並非單一斷層，而是由多個延伸至全加州、包括洛杉磯、舊金山等主要大城的斷層所組織成的斷層系統。

上一次聖安德里亞斯斷層發生大地震要回溯至1906年，當時規模高達7.9的強震及後續引發的大火幾乎將部分舊金山地區夷為平地，造成約3,000人死亡。地質學家說，該斷層系統已經超過百年未發生主要地震活動，這相當「不尋常」，因此他們預測未來可能會出現大地震。

不過專家也安撫民眾，上周發生在莫哈維沙漠（Mojave Desert）附近斷層帶的地震距離聖安德里亞斯斷層帶約150英里（約240公里）遠，近期應該不太可能發生他們所擔憂的「這個大地震」，不過他們仍鼓勵當地居民從現在開始做準備，在大地震來臨前重整房屋結構。

(中時電子報)