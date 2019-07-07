桃園市桃園區虎頭山垃圾掩埋場7日早上發生廢棄物火警。（賴佑維翻攝）

桃園市桃園區虎頭山垃圾掩埋場7日早上發生廢棄物火警，燃燒面積約1500平方公尺。桃園市消防局獲報，派出62名消防員、21輛消防車前往救援，不過沒有人員受困、傷員，現場也沒有危險物品。

因冒出濃濃白煙，不少民眾見狀也趕緊撥打119報案，消防局指出7時10分陸續接獲報案，立即趕往現場，希望盡快控制火勢。

(中時 )