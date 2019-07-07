虎頭山掩埋場大火 狂燒1500平方公尺 10:442019/07/07 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市桃園區虎頭山垃圾掩埋場7日早上發生廢棄物火警。（賴佑維翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市桃園區虎頭山垃圾掩埋場7日早上發生廢棄物火警。（賴佑維翻攝） 桃園市桃園區虎頭山垃圾掩埋場7日早上發生廢棄物火警，燃燒面積約1500平方公尺。桃園市消防局獲報，派出62名消防員、21輛消防車前往救援，不過沒有人員受困、傷員，現場也沒有危險物品。 因冒出濃濃白煙，不少民眾見狀也趕緊撥打119報案，消防局指出7時10分陸續接獲報案，立即趕往現場，希望盡快控制火勢。 (中時 ) #桃園市 #面積 #現場 #消防局 #報案 也許您會感興趣 推薦閱讀 守護水岸 勇消防溺演練 04:102019/07/03 地方新聞 防災知識從小紮根 北市消防營訓練小尖兵 16:592019/07/03 生活 山友獨攀奇萊北峰未申請 消防局、太管處將開罰 17:582019/07/04 社會 全國農業金庫桃園分行 開業 04:102019/07/05 產業特刊 山友擅闖奇萊北峰 太管處與消防局開罰 04:102019/07/05 地方新聞 暑假新樂園 淡水河新北滬尾防災宣導主題館開幕 18:052019/07/05 社會 滬尾防災主題館啟用 淡水亮點 04:102019/07/06 地方新聞 史上最長罷工落幕！長榮航空服員罷工大事紀 18:352019/07/06 生活 排灣族成年禮 都市勇士轉大人 04:092019/07/07 地方新聞 2死3傷 基督教得勝關懷之家火警 04:092019/07/07 地方新聞 社會熱門新聞 海軍之花大爆料 自曝升級「海軍三朵花」 - 社會 鐵警剛殉職 北捷中正紀念堂站又驚傳有人持刀！ - 社會 涉盜印國寶索賄 故宮「內賊」判撤職 - 社會 她20歲搭順風車…淪性奴７年睡棺材 - 社會 英勇鐵路警察李承翰殉職 檢方證實死因 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。