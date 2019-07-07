In a truly BIZARRE encounter, Jo-Wilfried Tsonga obliterates a care free, effortless Bernard Tomic 6-2, 6-1, 6-4 in under an hour. Tomic’s body language attracted bronx cheers throughout the match and boos when he lost. #Wimbledon pic.twitter.com/E4SfsahzNR — Jedd Zetzer (@JeddZetzer) July 2, 2019

澳洲好手湯米奇(Bernard Tomic)在溫網首輪被法國「阿里」松加(Jo-Wilfried Tsonga)直落三6-2、6-1、6-4迅速擊敗，輸球已經夠倒楣，沒想到溫網還對他重罰45000英鎊(約台幣175萬)！這讓他根本白跑一趟了，官方宣稱是因為湯米奇打太爛，「表現未達職業水準。」

憤怒的湯米奇決定上訴，還獲得不少支持。球王喬柯維奇(Novak Djokovic)說：「他(湯米奇)是世界前100名的球員，他靠實力打進來的。我看過比數和他的表現，他顯然打得夠好了，罰光他的獎金(45000英鎊)真的太離譜。」

對手松加也覺得被侮辱了，「這好像是在暗示我沒本事，都是靠湯米奇擺爛才贏。」

湯米奇是有前科的，他前年在溫網被茲韋列夫(Mischa Zverev)打得很慘，遭溫網罰款11600英鎊。該場比數為 6-4、6-3、6-4，很難說他有沒有認真打。基瑞歐斯(Nick Kyrgios)解釋是湯米奇打球的節奏比較慢，可能被誤會是擺爛。

美國女將史蒂芬斯(Sloane Stephens)說：「他(湯米奇)又不是抱鴨蛋，他第3盤明明打到6-4。照他們這樣罰，日後恐怕會無限上綱。」上個月的法網，女將塔蒂希維莉(Anna Tatishvili)被對手痛打6-0、6-1，法網以相同理由沒收了塔蒂希維莉全部獎金(41000英鎊)。

(中時電子報)